Воронежский врач назвала средний возраст матери первенца в регионе

По статистике большинство женщин рожают в возрасте 27−28+. Это связано с тем, что сейчас многие хотят быть востребованы не только дома, но и в профессиональном плане, поэтому сначала заканчивают институт, устраиваются на работу, получают опыт. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением Перинатального центра Воронежа Татьяна Гущина.
«При этом есть и мамы 18−20 лет, и те, кому около 40 лет и больше. Почему нет?! Сейчас женщины в этом возрасте очень активные, в самом расцвете сил, я бы сказала, молодые женщины 40 лет. Но, конечно, ратуем за то, чтобы первых деток женщины рожали до 25 лет. Понятно, что с возрастом мы собираем на себе разные недуги, а беременность — большой провокатор стойкости организма, когда снижается иммунитет и могут обострятся разные хронические заболевания, которые “спали” несколько лет», — прокомментировала Татьяна Гущина.
Тем не мене врач считает, что если вовремя купировать недуги, вовремя обратившись к врачу, многих проблем можно избежать. А если женщина будет готовиться к беременности и пройдёт предгравитарную подготовку — обследуется, пролечит то, что беспокоит, то шансы на благополучный исход будут ещё выше.
«Медицина не стоит на месте, и мы знаем, как лечить многие недуги до и во время беременности. Так что большинству женщин можем помочь выносить и родить здорового ребёнка», — добавила Татьяна Гущина.