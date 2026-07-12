Воронежский врач назвала средний возраст матери первенца в регионе

«При этом есть и мамы 18−20 лет, и те, кому около 40 лет и больше. Почему нет?! Сейчас женщины в этом возрасте очень активные, в самом расцвете сил, я бы сказала, молодые женщины 40 лет. Но, конечно, ратуем за то, чтобы первых деток женщины рожали до 25 лет. Понятно, что с возрастом мы собираем на себе разные недуги, а беременность — большой провокатор стойкости организма, когда снижается иммунитет и могут обострятся разные хронические заболевания, которые “спали” несколько лет», — прокомментировала Татьяна Гущина.