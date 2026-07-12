В США скончался один из главных союзников Трампа сенатор Линдси Грэм

В США скончался сенатор Линдси Грэм. Об этом пишет The Washington Post.
Республиканцу был 71 год. Причиной его смерти вечером 11 июля стала «внезапная и кратковременная болезнь». Республиканец был одним из главных союзников президента Дональда Трампа, выступал за жёсткую внешнюю политику, активное присутствие США на мировой арене и усиление вооружённых сил.
Грэм придерживался радикальных взглядов во внешней политике, выступал за вторжение в Ирак и необходимость военных действий в Иране.
Кроме того, он прославился резкими высказываниями о политике РФ, в частности, инициировал законопроекты о жёстких антироссийских санкциях. 10 июля политик встречался с Владимиром Зеленским. Они обсудили переговоры о завершении СВО, усиление ограничений против России и её союзников.
В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил Линдси в перечень экстремистов и террористов.
В 2023 году МВД объявило в розыск американского сенатора Грэма, который высказался про убийства русских. Позже СМИ утверждали, что его слова были вырваны из контекста.