В США скончался один из главных союзников Трампа сенатор Линдси Грэм

Кроме того, он прославился резкими высказываниями о политике РФ, в частности, инициировал законопроекты о жёстких антироссийских санкциях. 10 июля политик встречался с Владимиром Зеленским. Они обсудили переговоры о завершении СВО, усиление ограничений против России и её союзников.