В Оханске за 12 часов выпало почти две трети месячной нормы осадков

— Новые сильные ливни отмечены ночью — в Оханске выпало 51 мм за 12 ч (почти две трети месячной нормы), в Лысьве уже утром — 25 мм. В понедельник и во вторник сильные дожди пройдут в центральной и южной частях края, — говорит народный синоптик.