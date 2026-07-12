На трассе Красная Речка — Казакевичево возобновили движение

Пока шли восстановительные работы, спасатели обеспечивали транспортное сообщение с отрезанными населёнными пунктами с помощью лодочной переправы. За сутки перевезли более 300 человек; параллельно организовали доставку продовольствия в детский лагерь и подвоз питьевой воды. Глава региона поблагодарил дорожные и оперативные службы за слаженные действия и призвал сохранять контроль над паводковой обстановкой с учётом прогноза на повышенное количество осадков.