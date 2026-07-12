За наличием бензина на АЗС Нижнего Новгорода следят сотрудники мэрии

Четвёртый день, с 9 июля, около 1300 сотрудников мэрии Нижнего Новгорода, районных администраций и подведомственных городу учреждений работают волонтёрами на 55 сетевых АЗС в областном центре. Об этом в МАХ сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно установленному графику дежурств, на одной заправке волонтерят два ответственных лица. Они одеты в специальные светоотражающие манишки.
Сотрудники мэрии следят, есть ли топливо на АЗС и оповещают об этом водителей, чтобы те напрасно не стояли в очередях.
Кроме того, волонтеры проверяют номера автомобилей согласно введенным новым временным мерам продажи топлива в регионе по чётным и нечётным дням.
Помогают волонтеры и в других вопросах, возникающих у водителей при заправке топливом на АЗС.
«Случаев, когда кто-то нарочито пытается обойти всех ожидающих и заправиться первым по, всё меньше, система четных-нечетных дней работает, способствуя необходимой разгрузке и большему порядку», — уточнил Юрий Шалабаев.
При этом мэр Нижнего Новгорода добавил, что трудности с топливом в регионе есть, о них не замалчивают и над их решением работают.
Напомним, обстановку с бензином в Нижегородской области обещают вскоре нормализовать.