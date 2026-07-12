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Карту наличия бензина на АЗС сделали в Самаре

Самарцам предлагают воспользоваться картой бензина и решить, куда ехать заправляться.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре создали карту бензина, по которой можно проверить наличие топлива на АЗС. Данные могут быть неточные, потому что собираются на основе информации о покупках на заправках от одного из банков и от пользователей. Об этом сообщает 2ГИС.

«Открыть карту можно на главном экране нашего приложения. На ней выделены АЗС с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, какие действуют ограничения. С помощью подобных фильтров можно сократить время поиска подходящей заправки, где есть бензин», — рассказали в пресс-службе.

Карта охватывает более 29 тысяч АЗС в большинстве регионов России. Сервис показывает, где недавно покупали бензин. Также учитывается информацию от водителей, которые сообщают о наличии различных видов топлива.

Напомним, в Самарской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на две недели. Ранее Минпромторг Самарской области советовал автомобилистам обращаться в ФАС по поводу роста цен. Они превысили общероссийские показатели.