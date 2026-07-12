В Ленинградской области задерживаются восемь электричек

«Сегодня, 12 июля, в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя на станции Кирпичный Завод Ленинградской области в пути следования задерживаются 8 пригородных поездов Финляндского направления Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении в Telegram-канале ОЖД.
Максимальное время задержки составляет не более 30 минут.
Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения и сокращения времени опоздания электричек, отметили в ОЖД.