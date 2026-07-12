В Ленинградской области задерживаются восемь электричек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Восемь пригородных поездов задерживаются на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, сообщила ОЖД.