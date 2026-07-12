С 13 июля нижегородцам начнут выдавать разрешения на добычу дичи

Поучив разрешение, охотится на болотно-луговую дичь можно будет с 25 июля по 30 ноября. Добывать боровую пернатую дичь, кроме вальдшнепа, разрешается с 5 августа по 28 февраля, полевую дичь и вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября.