Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 13 июля нижегородцам начнут выдавать разрешения на добычу дичи

Разрешение можно получить в минлесхозе Нижегородской области.

Разрешения на добычу пернатой дичи с собаками и ловчими птицами жители Нижегородской области смогут получить, начиная с 13 июля в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Об этом сообщили в ведомстве.

Поучив разрешение, охотится на болотно-луговую дичь можно будет с 25 июля по 30 ноября. Добывать боровую пернатую дичь, кроме вальдшнепа, разрешается с 5 августа по 28 февраля, полевую дичь и вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября.

Сезон охоты на гусей и уток в Нижегородской области открыт с 15 августа по 30 ноября.

Уточняется, что охота с одной собакой разрешена с участием трёх охотников. Все они должны иметь при себе разрешительные документы на добычу пернатой дичи.

Охотится на все виды пернатой дичи, включённой в Красные книги России и Нижегородской области категорически запрещена на протяжении всего года.

По вопросам выдачи разрешений на добычу дичи можно региональный Минлесхоз, а также в его территориальные подразделения.

Напомним, в Нижегородской области обновили нормы добычи дичи.