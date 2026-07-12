С 13 июля нижегородцам начнут выдавать разрешения на добычу дичи

Разрешения на добычу пернатой дичи с собаками и ловчими птицами жители Нижегородской области смогут получить, начиная с 13 июля в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Об этом сообщили в ведомстве.
Поучив разрешение, охотится на болотно-луговую дичь можно будет с 25 июля по 30 ноября. Добывать боровую пернатую дичь, кроме вальдшнепа, разрешается с 5 августа по 28 февраля, полевую дичь и вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября.
Сезон охоты на гусей и уток в Нижегородской области открыт с 15 августа по 30 ноября.
Уточняется, что охота с одной собакой разрешена с участием трёх охотников. Все они должны иметь при себе разрешительные документы на добычу пернатой дичи.
Охотится на все виды пернатой дичи, включённой в Красные книги России и Нижегородской области категорически запрещена на протяжении всего года.
По вопросам выдачи разрешений на добычу дичи можно региональный Минлесхоз, а также в его территориальные подразделения.
Напомним, в Нижегородской области обновили нормы добычи дичи.