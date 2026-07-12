В Красноярском крае полицейские вывели из леса заблудившегося пенсионера

В Абанском округе полицейские нашли 72-летнего мужчину, который ушел из дома и заблудился в лесу. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в полицию обратилась родственница пенсионера. Она сообщила, что накануне вечером ее свекор, у которого серьезные проблемы со зрением, ушел из дома и не вернулся. Женщина предположила, что он мог заблудиться в лесу.
Полицейские сразу начали поиски. Они обследовали территорию возле деревни Малкас. Найти мужчину помогли звуковые сигналы патрульного автомобиля. Услышав их, пенсионер смог выйти к сотрудникам полиции.
В МВД напоминают, что своевременное обращение граждан с сообщением о пропаже их близких существенно повышает шансы на благополучный исход.
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