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В Красноярском крае полицейские вывели из леса заблудившегося пенсионера

В Абанском округе полицейские нашли 72-летнего мужчину, который ушел из дома и заблудился в лесу.

В Абанском округе полицейские нашли 72-летнего мужчину, который ушел из дома и заблудился в лесу. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в полицию обратилась родственница пенсионера. Она сообщила, что накануне вечером ее свекор, у которого серьезные проблемы со зрением, ушел из дома и не вернулся. Женщина предположила, что он мог заблудиться в лесу.

Полицейские сразу начали поиски. Они обследовали территорию возле деревни Малкас. Найти мужчину помогли звуковые сигналы патрульного автомобиля. Услышав их, пенсионер смог выйти к сотрудникам полиции.

В МВД напоминают, что своевременное обращение граждан с сообщением о пропаже их близких существенно повышает шансы на благополучный исход.

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