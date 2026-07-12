В Красноярском крае полицейские вывели из леса заблудившегося пенсионера

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в полицию обратилась родственница пенсионера. Она сообщила, что накануне вечером ее свекор, у которого серьезные проблемы со зрением, ушел из дома и не вернулся. Женщина предположила, что он мог заблудиться в лесу.