Профессиональное оздоровление

Андрей Артемов своей главной задачей называет возвращение клуба в Российскую премьер-лигу: команда пять лет играла в элитном дивизионе, но в прошлом сезоне покинула его, оказавшись на 15-й строчке турнирной таблицы. «Нижний Новгород — один из ключевых городов страны, и он заслуживает футбола самого высокого уровня. Наша цель — системно и всесторонне развивать клуб, вернуть его в РПЛ. Мы понимаем, что этот путь потребует времени, усердной работы и серьезных вложений — как в основную команду, так и в академию. Нижний Новгород должен всерьез и надолго закрепиться в элите отечественного футбола», — отметил новый учредитель ФК.