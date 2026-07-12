Умер снимавшийся в Беларуси актер Юрий Смирнов из «Вечного зова», «Бумбараша» и «Стариков-разбойников»

На 88-м году жизни 11 июля в Москве скончался известный советский и российский актер, народный артист России Юрий Смирнов, сообщает Театр на Таганке, где актер прослужил всю жизнь. В свое время в Минске на киностудии «Беларусьфильм» Юрий Смирнов снимался в фильмах «Белые одежды» и «Я, Франциск Скорина».