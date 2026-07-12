Умер снимавшийся в Беларуси актер Юрий Смирнов из «Вечного зова», «Бумбараша» и «Стариков-разбойников»

На 88-м году жизни 11 июля в Москве скончался известный советский и российский актер, народный артист России Юрий Смирнов, сообщает Театр на Таганке, где актер прослужил всю жизнь. В свое время в Минске на киностудии «Беларусьфильм» Юрий Смирнов снимался в фильмах «Белые одежды» и «Я, Франциск Скорина».
Юрий Смирнов стоял у истоков легендарного Театра на Таганке вместе с Юрием Любимовым. За долгие годы он исполнил множество ролей в знаковых спектаклях, до последних дней выходил на сцену. Последней работой Юрия Смирнова в театре стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга.
Театр на Таганке выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Николаевича Смирнова.
В кино Юрий Смирнов часто играл отрицательных персонажей. Многие помнят его Полипов в «Вечном зове», Гаврилу в «Бумбараше», уполномоченного района в известной кинотрилогии об Анискине.
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