Что скрывает уникальная площадь Павших Борцов в Волгограде

Пресс-служба администрации Волгограда на днях отчиталась о ходе работ на площади Павших Борцов, выложив подтверждающее видео. Однако не всех горожан радует то, что происходит в центре мегаполиса. Те, кто неравнодушен к истории родного города, считают: при этом уничтожается невероятная, насыщенная событиями, сложная и тяжёлая история Царицына—Сталинграда, которая прежде покоилась под уложенным поверх асфальтом. Теперь же её свидетелей вывозят на свалку, отправляя небытие. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Отсвет Царицына: открылась кладка прошлых веков.
Из-под снятого асфальта на том месте, где ещё недавно стояли машины и шли пешеходы, открывается немного марсианский пейзаж, который отдаёт специфическим красноватым оттенком, рассказывает краевед Роман Шкода.
«Этот оттенок — крошка от старого царицынского кирпича: до Сталинградской битвы на этом месте стояли дома XIX века постройки», — поясняет волгоградец.
На фото, которым поделился волгоградец — как раз это место, запечатлённое примерно в 1910 году. Тогда такие дома были расположены вдоль линии современной площади. Домом со скруглённым углом владел купец Николай Лапшин — он сдавал его в аренду, долгое время в нём размещался магазин Артемия Яблокова.
«Незадолго до Великой Отечественной войны его надстроили двумя дополнительными этажами и сделали Домом Красной Армии. Во второй половине 1940-х их разобрали. При этом подземные части, фундаменты и низшие уровни первых этажей остались на месте. Сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком», — говорит краевед.
Клад для краеведов: Царицын в разрезе.
Сегодня стены царицынских зданий можно наблюдать в разрезе — они открылись в разрытых на площади рвах.
Общественник Сергей Островский демонстрирует: «Смотрите, стена открылась — кирпичная кладка. Это не хозпостройка, а серьёзное здание. Это настоящий клад, настоящая царицынская история. Прекрасно то, что мы сегодня видим, и ужасно то, что все это вывозится на свалку десятками самосвалов каждый день, без исследований, без заключений специалистов».
Волгоградский краевед Артемий Попов убежден: на этом видео как раз фундамент того самого дома Николая Лапшина, который он сдавал в аренду ростовским купцам — братьям Яблоковым.
«Это настоящий клад для историков и краеведов. Но его никто не собирается сохранять, здесь просто все демонтировали, как и гранитную стену. И ладно бы просто закопали — просто вывозят на свалку», — переживает Сергей Островский.
Кусочек истории: под землёй скрываются артефакты.
Роман Шкода говорит: вместе с кирпичом из земли извлекают старые металлические трубы и крышки канализационных люков, заасфальтированные десятилетия назад, а также множество всяких мелочёвых обломков — сейчас трудно даже определить, чем они когда-то были.
Сергей Островский, который проводит на этих раскопках немало времени, обнаружил в груде металлолома проржавевшую дверцу вентиляционного канала с уникальной ручкой—цветком. Неподалёку — две керамических ручки царицынских времён, предположительно от бидонов.
Артемий Попов делится: он тоже нашёл кусочек истории Царицына.
«Когда-то из таких элементов мостились целые улицы города. Мощение дорожного покрытия и тротуаров булыжником в Царицыне было дорогостоящим удовольствием — позволить себе такую роскошь мог далеко не каждый губернатор», — демонстрирует свою находку краевед, поясняя: сегодняшние работы по реконструкции пешеходной зоны площади Павших Борцов ведутся неподалеку от места, где в Царицыне впервые применили булыжную мостовую.
«Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу», — говорит Роман Шкода.
Ценные булыжники: золото для историков.
Булыжную мостовую в Царицыне начали укладывать в начале 1910 годов — там, где сегодня стоят ЦУМ и часть площади Павших Борцов. Позже была замощена и окрестная территория — до нынешней гостиницы «Волгоград» и здания медуниверситета, части улицы Мира и первой пожарной части, где нынче разместилась выставка художника Виктора Лосева.
«Укладывали именно булыжник — природный материал, который можно было легко заменить. Брусчатка требовала тщательной обработки камня, строгого соблюдения технологии укладки и прочного основания», — поясняет Артемий Попов.
Краевед считает: сохранившиеся фрагменты исторической булыжной мостовой — ценные артефакты, настоящее золото для людей, изучающих историю города.
Увидел он и сталинградский асфальт, уложенный в довоенный период: он тонкой коркой свисает над царицынским булыжником и под волгоградским щебнем.
Не земля, а территория: стирается прошлое.
В довоенном Сталинграде асфальт применялся в ограниченных количествах — там, где была наибольшая нагрузка от транспорта и пешеходов. На окраинах сохранялись грунтовые и мощёные булыжником дороги — это было и практичнее, и дешевле.
Во время Сталинградской битвы участки дорог и тротуаров были разрушены, довоенный асфальт по большей части уничтожен, но не полностью. Именно на площади Павших Борцов он остался практически не поврежденным.
Волгоградцы признаются: невозможно без слёз смотреть на то, как драгоценное историческое прошлое Волгограда выворачивают с корнями и увозят на свалку.
Сергей Островский говорит: «Больно смотреть, как стирается прошлое нашего Отечества. Складывается впечатление, что кто-то хочет, чтобы мы забыли свою историю, чтобы здесь был не народ, а население, не земля с историей и памятью, а территория».