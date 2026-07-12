Стирают историю? Что скрывает уникальная площадь Павших Борцов в Волгограде

Пресс-служба администрации Волгограда на днях отчиталась о ходе работ на площади Павших Борцов, выложив подтверждающее видео. Однако не всех горожан радует то, что происходит в центре мегаполиса. Те, кто неравнодушен к истории родного города, считают: при этом уничтожается невероятная, насыщенная событиями, сложная и тяжёлая история Царицына—Сталинграда, которая прежде покоилась под уложенным поверх асфальтом. Теперь же её свидетелей вывозят на свалку, отправляя небытие. Подробности в материале vlg.aif.ru.