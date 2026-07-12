Смольный поздравил петербуржцев с днем Петра и Павла

В Петербурге отмечают день святых апостолов Петра и Павла, который считается днем ангела города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Александр Беглов в поздравлении подчеркнул, что стойкость апостола Петра и проповедь апостола Павла на протяжении веков остаются символами крепости веры и основ христианской церкви. По словам губернатора, благодаря апостолам христианское учение получило распространение по всему миру.