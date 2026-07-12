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При пожаре в Черняховске погиб 64-летний хозяин квартиры

В Черняховске следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре. Сообщение о происшествии поступило 12 июля. Пожар произошёл в частном доме в 3-м переулке Победы. Тело 64-летнего хозяина квартиры обнаружили на месте. Следователи осмотрели место происшествия — видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не нашли. Предварительная причина…

Источник: Янтарный край

В Черняховске следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре. Сообщение о происшествии поступило 12 июля. Пожар произошёл в частном доме в 3-м переулке Победы.

Тело 64-летнего хозяина квартиры обнаружили на месте. Следователи осмотрели место происшествия — видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не нашли. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.