При пожаре в Черняховске погиб 64-летний хозяин квартиры

В Черняховске следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре. Сообщение о происшествии поступило 12 июля. Пожар произошёл в частном доме в 3-м переулке Победы. Тело 64-летнего хозяина квартиры обнаружили на месте. Следователи осмотрели место происшествия — видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не нашли. Предварительная причина…