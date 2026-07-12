Новосибирская область и S7 Group будут совместно развивать туризм в регионе

«Новосибирская область остается для нас домашним и стратегически важным регионом. Мы видим серьезный потенциал области не только в экономическом развитии, но и в сфере туризма. Сегодня туристическая активность постепенно восстанавливается, усиливается интерес к культурным и природным проектам Сибири. Для нас важно быть частью устойчивого развития региона и инвестировать в его будущее», — отметил Куделькин.