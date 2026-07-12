Новосибирская область и S7 Group будут совместно развивать туризм в регионе

Соглашение о сотрудничестве в развитии внутреннего и въездного туризма на территории Новосибирской области, рассчитанное до конца 2030 года, подписали губернатор региона Андрей Травников и генеральный директор холдинга S7 Group Дмитрий Куделькин, сообщили в министерстве экономического развития области. Повышение туристической привлекательности России — один из приоритетов нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Новосибирская область остается для нас домашним и стратегически важным регионом. Мы видим серьезный потенциал области не только в экономическом развитии, но и в сфере туризма. Сегодня туристическая активность постепенно восстанавливается, усиливается интерес к культурным и природным проектам Сибири. Для нас важно быть частью устойчивого развития региона и инвестировать в его будущее», — отметил Куделькин.
В сообщении подчеркивается, что стороны планируют вместе реализовывать проекты в области научно-популярного и делового туризма. Кроме того, S7 Group и Новосибирская область намерены поддерживать и продвигать событийный туризм, направленный на популяризацию культурных, спортивных и гастрономических мероприятий региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.