В Роспотребнадзоре напомнили жителям Красноярского края правила мытья овощей и фруктов

Сезон свежих овощей и ягод несет не только витамины, но и риски. Специалисты краевого Роспотребнадзора предупреждают: употребление немытых даров лета может привести к острым кишечным инфекциям или гельминтозу. Чтобы обезопасить себя, все овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно мыть перед употреблением, даже если они собраны на собственном участке. Не забывайте также мыть руки перед едой. Главные правила обработки: Зелень (укроп, салат): Замочите в миске на 15 минут, меняя воду несколько раз. Для надежности добавьте ложку соли или уксуса на литр воды. Завершите обработку ополаскиванием под краном. Ягоды (клубника, смородина): Мойте в дуршлаге под проточной водой. Клубнику лучше предварительно замочить в прохладной воде на 10 минут, а затем ополоснуть. Корнеплоды (картофель, редис): Сначала замочите в теплой воде, чтобы отмокла земля, затем тщательно потрите щеткой. В конце ополосните чистой водой. С капусты перед мытьем обязательно снимайте верхние листья. Брокколи и цветную капусту сначала разберите на соцветия. Фрукты, огурцы и помидоры тщательно промывайте под проточной водой, а затем обдайте кипяченой водой.