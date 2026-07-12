В Красноярском крае отремонтируют 16,5 км трассы «Саяны»

Сейчас специалисты ликвидируют пучинообразования на проезжей части, расчищают полосу отвода, демонтируют барьерное ограждение, а также уже приступили к укладке нового асфальта. Обновленный участок с 153-го по 160-й км намерены полностью ввести в эксплуатацию в этом сезоне. А работы на отрезке с 144-го по 153-й км рассчитаны на два года, в 2026 году приведут в порядок 2,5 км. Ремонт проводят с частичным перекрытием — движение осуществляется по одной полосе.