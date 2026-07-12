В Красноярском крае отремонтируют 16,5 км трассы «Саяны»

Два участка трассы «Саяны» в Курагинском муниципальном округе Красноярского края общей протяженностью 16,5 км приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Сейчас специалисты ликвидируют пучинообразования на проезжей части, расчищают полосу отвода, демонтируют барьерное ограждение, а также уже приступили к укладке нового асфальта. Обновленный участок с 153-го по 160-й км намерены полностью ввести в эксплуатацию в этом сезоне. А работы на отрезке с 144-го по 153-й км рассчитаны на два года, в 2026 году приведут в порядок 2,5 км. Ремонт проводят с частичным перекрытием — движение осуществляется по одной полосе.
Подчеркивается, что «Саяны» — одна из транспортных артерий опорной сети дорог региона. Она связывает южные и восточные районы с краевым центром, также ее можно считать региональным дублером федеральной трассы Р-257 «Енисей».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.