Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае отремонтируют 16,5 км трассы «Саяны»

Дорога связывает южные и восточные районы с краевым центром.

Источник: Национальные проекты России

Два участка трассы «Саяны» в Курагинском муниципальном округе Красноярского края общей протяженностью 16,5 км приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Сейчас специалисты ликвидируют пучинообразования на проезжей части, расчищают полосу отвода, демонтируют барьерное ограждение, а также уже приступили к укладке нового асфальта. Обновленный участок с 153-го по 160-й км намерены полностью ввести в эксплуатацию в этом сезоне. А работы на отрезке с 144-го по 153-й км рассчитаны на два года, в 2026 году приведут в порядок 2,5 км. Ремонт проводят с частичным перекрытием — движение осуществляется по одной полосе.

Подчеркивается, что «Саяны» — одна из транспортных артерий опорной сети дорог региона. Она связывает южные и восточные районы с краевым центром, также ее можно считать региональным дублером федеральной трассы Р-257 «Енисей».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.