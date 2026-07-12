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В Цильнинском районе Ульяновской области отремонтируют более 24 км дорог

В частности, обновят участок у села Средние Тимерсяны.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 24 км автодорог приведут в нормативное состояние на территории Цильнинского района Ульяновской области в этом сезоне, сообщили в министерстве транспорта региона. В частности, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы проводят на участке у села Средние Тимерсяны.

Речь идет об отрезке трассы Цивильск — Ульяновск — Верхние Тимерсяны. Его протяженность — 3,2 км. Сейчас там уже выполнено 75% от запланированного объема работ. Специалисты уложили на проезжей части новое асфальтовое покрытие, а теперь занимаются установкой остановочных павильонов, обустройством тротуаров и укреплением обочин.

Кроме того, как отметил замминистра транспорта региона Владимир Паршенков, в Цильнинском районе в этом году проводится ремонт участка автодороги Большое Нагаткино — Тагай от села Пилюгино до села Степное Анненково протяженностью 7,6 км. А еще специалисты приведут в порядок фрагмент трассы Старое Никулино — Новые Маклауши длиной 3,8 км.

«Жители района часто обращаются по поводу ремонта дорог. Принял решение, что поможем муниципалитету нарастить темпы работ. В прошлом году обновили 17 километров, в этом приводим в порядок более 24 километров», — сказал глава региона Алексей Русских.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.