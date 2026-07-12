В Цильнинском районе Ульяновской области отремонтируют более 24 км дорог

Кроме того, как отметил замминистра транспорта региона Владимир Паршенков, в Цильнинском районе в этом году проводится ремонт участка автодороги Большое Нагаткино — Тагай от села Пилюгино до села Степное Анненково протяженностью 7,6 км. А еще специалисты приведут в порядок фрагмент трассы Старое Никулино — Новые Маклауши длиной 3,8 км.