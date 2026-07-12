Синоптики предупредили, что с 13 июля в Беларусь возвращается жара до +30 градусов, но с ливнями

Сайт pogoda.by Белгидромета дал прогноз на понедельник, 13 июля. Синоптики предупредили, что погодные условия на территории страны будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы. В ночные часы по северу Беларуси в отдельных районах прогнозируются сильные ливни. Минимальная температура ночью от +12 до +18 градусов, максимальная днем — от +24 до +30 градусов.