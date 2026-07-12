Синоптики предупредили, что с 13 июля в Беларусь возвращается жара до +30 градусов, но с ливнями

Сайт pogoda.by Белгидромета дал прогноз на понедельник, 13 июля. Синоптики предупредили, что погодные условия на территории страны будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы. В ночные часы по северу Беларуси в отдельных районах прогнозируются сильные ливни. Минимальная температура ночью от +12 до +18 градусов, максимальная днем — от +24 до +30 градусов.
14 июля, во вторник, характер погоды мало изменится, и температура будет летней, в некоторых районах до +30 градусов.
Кстати, сбываются народные приметы. Купалье в Беларуси в 2026 выдалось дождливым. По приметам, через неделю должна была начаться жара, которая продержится до конца лета.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси на неделе с 13 по 19 июля после надоевших ливней.
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