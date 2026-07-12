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Два грудных ребёнка и трое взрослых пострадали в ДТП в Воронеже

Авария случилась накануне вечером на ул. Полевой.

Источник: АиФ Воронеж

У дома № 72 на улице Полевой в Воронеже накануне вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, около 19:50 27-летний водитель автомобиля Skoda Rapid двигаясь со стороны проспекта Горняков в направлении улицы Полевой, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю Honda Vezel, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров: 5-месячный малыш, ехавший в Skoda, и пассажиры Honda: 6-месячный мальчик и 50-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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