Два грудных ребёнка и трое взрослых пострадали в ДТП в Воронеже

У дома № 72 на улице Полевой в Воронеже накануне вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным, около 19:50 27-летний водитель автомобиля Skoda Rapid двигаясь со стороны проспекта Горняков в направлении улицы Полевой, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю Honda Vezel, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.
В результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров: 5-месячный малыш, ехавший в Skoda, и пассажиры Honda: 6-месячный мальчик и 50-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.