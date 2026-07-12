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В Новосибирской области 105 учебных заведений внедрят бережливые технологии

Среди учреждений — детские сады, школы, колледжи и организации дополнительного образования.

Источник: Национальные проекты России

Лучшие практики применения бережливых технологий внедряют 105 образовательных организаций Новосибирской области в этом году, сообщили в ходе совещания министерства образования региона с экспертами Федерального института цифровой трансформации в сфере образования. Такая работа проводится за счет участия в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Среди учреждений — 45 детских садов, 53 школы, пять колледжей и две организации дополнительного образования. Подчеркивается, что в рамках проекта в образовательных организациях региона будут внедряться решения по стандартизация штатного расписания, снижению бюрократической нагрузки, централизации или аутсорсингу вспомогательных процессов, оптимизации пространств и реализации образовательных программ в сетевой форме. Эти меры направлены на повышение эффективности управления, снижение административной нагрузки и более рациональное использование ресурсов.

«В апреле было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования Новосибирской области, Федеральным институтом цифровой трансформации в сфере образования и детским садом № 439 города Новосибирска, и мы уже приступили к внедрению коробочного решения по оптимизации внутреннего пространства на базе детского сада. Это важный этап в распространении бережливых технологий в дошкольных учреждениях, который позволит создать более комфортную и функциональную образовательную среду», — подчеркнула замминистра образования региона Ольга Недосып.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.