В Новосибирской области 105 учебных заведений внедрят бережливые технологии

Лучшие практики применения бережливых технологий внедряют 105 образовательных организаций Новосибирской области в этом году, сообщили в ходе совещания министерства образования региона с экспертами Федерального института цифровой трансформации в сфере образования. Такая работа проводится за счет участия в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Среди учреждений — 45 детских садов, 53 школы, пять колледжей и две организации дополнительного образования. Подчеркивается, что в рамках проекта в образовательных организациях региона будут внедряться решения по стандартизация штатного расписания, снижению бюрократической нагрузки, централизации или аутсорсингу вспомогательных процессов, оптимизации пространств и реализации образовательных программ в сетевой форме. Эти меры направлены на повышение эффективности управления, снижение административной нагрузки и более рациональное использование ресурсов.
«В апреле было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования Новосибирской области, Федеральным институтом цифровой трансформации в сфере образования и детским садом № 439 города Новосибирска, и мы уже приступили к внедрению коробочного решения по оптимизации внутреннего пространства на базе детского сада. Это важный этап в распространении бережливых технологий в дошкольных учреждениях, который позволит создать более комфортную и функциональную образовательную среду», — подчеркнула замминистра образования региона Ольга Недосып.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.