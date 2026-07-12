В Новосибирской области 105 учебных заведений внедрят бережливые технологии

«В апреле было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования Новосибирской области, Федеральным институтом цифровой трансформации в сфере образования и детским садом № 439 города Новосибирска, и мы уже приступили к внедрению коробочного решения по оптимизации внутреннего пространства на базе детского сада. Это важный этап в распространении бережливых технологий в дошкольных учреждениях, который позволит создать более комфортную и функциональную образовательную среду», — подчеркнула замминистра образования региона Ольга Недосып.