УК или жильцы? Кто должен оплачивать мелкий ремонт в МКД

Случается, что управляющие компании предлагают собственникам жилья сброситься на мелкий ремонт в многоквартирном доме. Вправе ли они это делать, или УК должна выполнять работы за счёт средств, которые ежемесячно собирает с владельцев квартир? В вопросе разбирался правовой эксперт vlg.aif.ru, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Без доплат: что должна делать УК в подъездах.
В силу статьи 154 Жилищного кодекса России плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества, поясняет Владимир Кудрявцев.
Вот примерный перечень услуг, которые уже включены в вашу квитанцию в случае повреждений в подъездах, за которые УК не имеет права брать за них доплату: заделка выбоин в полу, укрепление перил, ремонт и замена почтовых ящиков, штукатурка и покраска локальных повреждений стен, например, после протечек или вандалов.
Следует знать, что в случае вандализма УК в рамках договора управления обязана: зафиксировать ущерб, составить акт и обратиться в полицию с заявлением. Собственники помещений также имеют полное право самостоятельно инициировать процесс: вызвать полицию для фиксации факта, передать им фото- и видеоматериалы, например, с камер видеонаблюдения, и требовать от УК проведения ремонта за счет виновных.
Двери, кровля и фасад: что ещё относится к мелкому ремонту.
Далее, к мелкому ремонту отнесем:
Двери и окна: замена разбитых стекол в подъезде, ремонт доводчиков, пружин и ручек на входных дверях, установка скобяных изделий.
Инженерные сети: устранение аварийных протечек на общедомовых стояках (холодной, горячей воды, канализации, отопления) до первого запорного крана в квартиру, регулировка и ремонт общедомовой запорной арматуры.
Кровля и фасад: заделка мелких трещин на фасаде, ликвидация небольших протечек крыши, очистка козырьков над подъездами от наледи и снега.
Освещение: замена перегоревших лампочек в подъезде, ремонт или замена светильников на лестничных клетках и над входом.
Уборка придомовой территории и подъездов, а также освещение мест общего пользования — замена ламп и прочие мелкие работы — также должны выполняться и оплачиваться из тех же регулярных платежей.
Замена лифта формально относится к капитальному ремонту и финансируется из соответствующего фонда. Однако если оборудование вышло из строя до окончания гарантийного срока, ответственность за его замену несёт производитель, а УК обязана организовать работы — и оплатить их в рамках гарантийных обязательств или текущего ремонта, если виновные не установлены.
Аналогично УК отвечает за замену замков на входных дверях, установку и ремонт домофонов и доводчиков.
Решаем вместе: в каких случаях возможен сбор денег.
Дополнительные (добровольные) взносы возможны только по решению общего собрания собственников (ОСС) на работы, не предусмотренные договором управления или превышающие минимальный перечень.
Более детально вопросы финансирования мелкого ремонта в МКД за счет средств из платежей по строке «на содержание жилья» можно найти в письме Минстроя России от 30.03.2026 N 17830-ДН/04 «О распределении денежных средств, получаемых управляющей организацией в виде платы за содержание жилого помещения».