УК или жильцы? Кто должен оплачивать мелкий ремонт в МКД

Вот примерный перечень услуг, которые уже включены в вашу квитанцию в случае повреждений в подъездах, за которые УК не имеет права брать за них доплату: заделка выбоин в полу, укрепление перил, ремонт и замена почтовых ящиков, штукатурка и покраска локальных повреждений стен, например, после протечек или вандалов.