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Эксперт назвал дефицит кадров одним из главных рисков для туризма в Калининградской области

Гостиничный бизнес региона не понимает, как планировать сезон из-за нехватки персонала.

Региональная туристическая отрасль столкнулась с серьёзной неопределённостью из-за нехватки персонала и хаотичных цен на авиабилеты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru заявил глава Ассоциации отельеров и рестораторов Зеленоградского округа Сергей Куренков.

По его словам, бюджетное планирование в гостиничном бизнесе на 2026 год уже полностью нарушено, а отельерам приходится гадать, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать доходы и расходы. Одним из ключевых факторов, влияющих на отрасль, эксперт назвал кадровый вопрос.

«Один из главных факторов — это решение кадровых вопросов, которые, на сегодняшний день, непонятно, как будут решаться. Либо мы будем завозить мигрантов, к чему уже есть предпосылки, либо это будут местные или постоянные рабочие, которые будут приезжать из других регионов. Потому что кадровый вопрос тоже очень важен», — рассказал Куренков.

Эксперт добавил, что в этом сезоне гости стали чувствительнее к ценам, а их поведенческая модель кардинально изменилась: люди хотят самостоятельно выбирать жильё и услуги. При этом спрос смещается в сторону востока области, однако, по мнению Куренкова, туда чаще едут туристы, которые уже не раз бывали в регионе и хотят новых впечатлений.

В последние годы разные представители сферы гостеприимства жаловались на нехватку кадров. Как отмечали эксперты, нехватка линейного персонала ощущается во многих отелях и ресторанах, несмотря на обучающие программы, привлечение людей из других регионов и различные способы мотивации. Дефицит усиливался из-за запрета иностранцам работать в общепите по патенту.

Автор: Вероника Туманова.

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