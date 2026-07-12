Эксперт назвал дефицит кадров одним из главных рисков для туризма в Калининградской области

«Один из главных факторов — это решение кадровых вопросов, которые, на сегодняшний день, непонятно, как будут решаться. Либо мы будем завозить мигрантов, к чему уже есть предпосылки, либо это будут местные или постоянные рабочие, которые будут приезжать из других регионов. Потому что кадровый вопрос тоже очень важен», — рассказал Куренков.