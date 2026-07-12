Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи оснастили новым оборудованием

В Музее боевой славы им. В. В. Макаровой также появились новые экраны. Часть разместили в конференц-зале, их будут использовать для встреч с молодежью и кинопоказов, а еще один большой интерактивный экран установили на фасаде музея для трансляции патриотических видео и другой просветительской информации.