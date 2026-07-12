Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи оснастили новым оборудованием

Современным цифровым оборудованием оснастили Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи и его филиалы при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы региона.
В частности, на сценической площадке во дворе головного музея установили три светодиодных экрана, которые будут использоваться для 3D-показов редких музейных экспонатов. Кроме того, там появилось современное звуковое оборудование. Модернизированное пространство станет местом проведения концертов, творческих программ, лекций, презентаций и других культурных мероприятий.
В Музее боевой славы им. В. В. Макаровой также появились новые экраны. Часть разместили в конференц-зале, их будут использовать для встреч с молодежью и кинопоказов, а еще один большой интерактивный экран установили на фасаде музея для трансляции патриотических видео и другой просветительской информации.
Подчеркивается, что до конца года в филиалы Национального музея Республики Дагестан еще поступит новое оборудование. Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой и Ногайский историко-краеведческий музей получат специальные витрины, что позволит обеспечить более качественное и безопасное хранение и демонстрацию экспонатов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.