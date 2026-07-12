В Новосибирской области пролетел истребитель Су-34

Главным сюрпризом для зрителей оказался пролёт сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолёт пролетел над аэродромом «Бердск-Центральный».
Машиной управляли опытные лётчики-испытатели. Событие произвело сильное впечатление на горожан. Гул самолёта был слышен в разных районах Бердска. Местные жители активно снимали полёт на видео.
В воздушном празднике участвовали исторические и спортивные борта. В небо поднялся отреставрированный штурмовик Ил-2 времён Великой Отечественной войны. За штурвалом сидел директор СибНИА Владимир Барсук. Также своё мастерство показал спортивный самолёт «Экстра 330». Им управлял серебряный чемпион мира Валерий Бражник.
Само первенство проходило с 4 по 12 июля. Девять дней юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет соревновались в навыках управления планерами. Участники показали высокий уровень подготовки.