В Черняховском округе пожарные приехали тушить горящий дом и нашли внутри тело мужчины

В Черняховском округе мужчина погиб в пожаре. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.
Пожар в жилом доме в 3-м переулке Победы произошёл в воскресенье, 12 июля, в 7:23. В одной из квартир на первом этаже горела мебель, пламя охватило 10 кв. м.
Прибывшие к месту происшествия специалисты вскрыли входную дверь и нашли в помещении мужчину без признаков жизни. Его эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. Возгорание быстро ликвидировали, поэтому огонь не затронул мансардный этаж здания.
Тем временем медики констатировали смерть мужчины. Причину пожара установят органы дознания.
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