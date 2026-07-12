Участники форума «Волга» из Волгограда выиграли более 2 млн рублей

Ключевым событием стал грантовый конкурс. Организаторы выделили победителям более 2 млн рублей на реализацию идей. Из 80 заявок эксперты отобрали 40 для финальной защиты. Победу одержали пять человек, четверо из них представляют Волгоградскую область.