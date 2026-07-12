Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники форума «Волга» из Волгограда выиграли более 2 млн рублей

Четыре проекта молодежи Волгоградской области получили грантовую поддержку на форуме ЮФО.

Источник: Комсомольская правда

В оборонно-спортивном лагере «Авангард» завершился первый окружной форум «Волга» платформы Росмолодежь. Форумы. Мероприятие собрало 300 участников из 17 регионов России и Кыргызстана, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Ключевым событием стал грантовый конкурс. Организаторы выделили победителям более 2 млн рублей на реализацию идей. Из 80 заявок эксперты отобрали 40 для финальной защиты. Победу одержали пять человек, четверо из них представляют Волгоградскую область.

В программу форума вошли более 70 лекций, встречи с олимпийскими чемпионами и соревнования. Участники работали по пяти направлениям: от патриотических организаций до «Движения Первых».