В Иркутске обновят 16,5 км участков улиц

К работам на девяти объектах приступили в прошлом году, еще один начали ремонтировать в текущем. В частности, на отрезке улицы Байкальской проведут ремонт водопропускных лотков и колодцев, уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят тротуары и укрепят обочины. Также там установят новые бордюры, ограждения, опоры освещения и знаки, восстановят светофоры, нанесут разметку.