В Иркутске обновят 16,5 км участков улиц

Участки улиц общей протяженностью 16,5 км отремонтируют в Иркутске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
К работам на девяти объектах приступили в прошлом году, еще один начали ремонтировать в текущем. В частности, на отрезке улицы Байкальской проведут ремонт водопропускных лотков и колодцев, уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят тротуары и укрепят обочины. Также там установят новые бордюры, ограждения, опоры освещения и знаки, восстановят светофоры, нанесут разметку.
На участке между улицами Новаторов и Марии Ульяновой по улице Мира завершат установку светофоров и укладку тактильной плитки. А на участке улицы Розы Люксембург — от переулка Восточного до 5-го Советского — оборудуют полосу для поворота налево, установят светодиодные фонари и ограждения, обустроят тротуары и газоны.
Кроме того, специалисты отремонтируют фрагмент улицы Восточный Промузел, где частично было грунтовое покрытие. В ходе работ перенесут опоры линий электропередач, уложат два слоя асфальта, установят бордюры и освещение, сделают съезды, парковки и тротуары.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.