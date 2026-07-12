Волгоградцы выиграли 2 млн рублей на реализацию проектов

Студентка ВолгГМУ Илона Корочкова получила 650 тысяч рублей на реализацию историко-патриотического проекта по сохранению памяти и преемственности поколений Юга «Код Памяти». Студентка ВГСПУ Валерия Журавлева стала обладательницей 780 тысяч рублей на проект «Молодежный фестиваль “Всероссийский студенческий марафон — 2027”. Студентка ВолгГТУ Дарья Гусенко выиграла более 380 тысяч рублей на проект “Чемпионат по оказанию первой помощи “Жизнь в твоих руках”. Студент ВолгГТУ Петр Юдин получил 200 тысяч рублей на проект “патриотическая акция ВолгГТУ “Отечество. Долг. Честь”.