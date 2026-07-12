В Ростовской области выбрали лучшего экспортера

Итоги конкурса «Лучший экспортер Дона» по итогам 2025 года, который проводится в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», подвели в Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Победителей определили в трех категориях, в зависимости от численности работников. Лучшими признали «Комбайновый завод “Ростсельмаш”, компания “Ингениум”, специализирующаяся на выпуске промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также Особое конструкторское бюро “Ритм”, которое производит медицинскую технику. Для них предусмотрена награда в виде дипломов.
«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и на все ограничения, с которыми столкнулся бизнес, наши экспортеры находят новые возможности для роста и вносят весомый вклад в укрепление экономики региона. В свою очередь, мы продолжаем системно сопровождать и поддерживать донские компании в сфере внешнеэкономической деятельности», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
Подчеркивается, что конкурс проводится среди экспортеров, которые поставляют готовую продукцию, а также зарегистрированы либо осуществляют свою производственную деятельность на территории Ростовской области. При оценке участников учитываются объем экспорта за предыдущий календарный год, география поставок, количество сертификатов систем менеджмента качества на соответствие международным стандартам, участие в международных выставках за рубежом и на территории России, а также экспорт продукции с высокой степенью переработки.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.