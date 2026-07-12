В Ростовской области выбрали лучшего экспортера

Подчеркивается, что конкурс проводится среди экспортеров, которые поставляют готовую продукцию, а также зарегистрированы либо осуществляют свою производственную деятельность на территории Ростовской области. При оценке участников учитываются объем экспорта за предыдущий календарный год, география поставок, количество сертификатов систем менеджмента качества на соответствие международным стандартам, участие в международных выставках за рубежом и на территории России, а также экспорт продукции с высокой степенью переработки.