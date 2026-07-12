Рядом со Спасской церковью в Тюмени благоустроят общественное пространство

Специалисты обустроят сквер на территории бывшего Спасского сада семьи купца Андрея Текутьева в районе Спасской церкви в Тюмени, сообщили в городской администрации. Преображение общественных пространств способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В планах проложить там 250 м пешеходных дорожек, высадить более 2,2 тыс. растений, в том числе сделать из кустарников зеленый лабиринт. Также в сквере установят парковые качели и декоративные зеркальные панели, а на 60-метровой стене создадут мурал.
Еще один сквер благоустраивают в городе Ишиме Тюменской области. Территория расположена возле дома № 62 на улице Карла Маркса. На объекте подрядная организация уложит резиновое покрытие, смонтирует спортивные и игровые площадки, скамейки и качели. Строители уже проложили сети для освещения, а также продолжают установку бордюров будущих пешеходных дорожек. Работы завершат в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.