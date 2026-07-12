Рядом со Спасской церковью в Тюмени благоустроят общественное пространство

Еще один сквер благоустраивают в городе Ишиме Тюменской области. Территория расположена возле дома № 62 на улице Карла Маркса. На объекте подрядная организация уложит резиновое покрытие, смонтирует спортивные и игровые площадки, скамейки и качели. Строители уже проложили сети для освещения, а также продолжают установку бордюров будущих пешеходных дорожек. Работы завершат в этом году.