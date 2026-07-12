Музыка, спорт и детство: как прошел первый VK Fest в Нижнем Новгороде

В этом году VK Fest стал по-настоящему семейным праздником — самой большой зоной фестиваля стала зона детства. В фотозонах юных нижегородцев встретили любимые герои: колобок, чебурашка вместе со своей семьей. Центром притяжения стал и маскот VK — песик Спотти. При этом акцент сделан не только на детях: к мастер-классам и играм активно привлекались и родители. Весь день на фестивале действовал Лекторий, спикерами на котором стали артисты, блогеры, инфлюенсеры и предприниматели — Владимир Кристовский, Денис Чучко, Анна Хилькевич, Даниэль Вегас, Прохор Шаляпин, Маш Милаш и многие другие. Денис Чучко, сооснователь мультимедиа-пространства ЦЕХ, поделился с нами планами на Intervals Festival 2027: «Мы постараемся сделать наш десятый, юбилейный фестиваль максимально масштабным, постараемся сделать его немного длиннее — сейчас это четыре дня. Самой программой фестиваля попробуем всех удивить, пригласим не только наших постоянных друзей-художников, но и лидеров жанра диджитал-арт».Нижегородцев порадовали и многочисленные спортивные площадки: зоны тенниса, фехтования, йоги, скейтбординга и даже шахмат. Каждый раз, когда фестиваль приезжает в тот или иной город, организаторы интересуются местными спортивными достижениями и командами. В Нижнем Новгороде самой первой командой, желающей принять участие в фестивале, оказался ХК «Торпедо». «Это было очень приятно, что их открытое сердце совпало с нашим открытым сердцем, и все посетители фестиваля смогли посетить эту зону и встретить своих любимых спортсменов», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова. На фестиваль именно в нашем городе черную сцену радио Рекорд впервые вывезли за пределы столицы. Она стала символом продвинутости Нижнего Новгорода в сфере электронной музыки. В отличие от главной, синей сцены, здесь сосредоточились танцевальные силы VK Fest под руководством диджеев SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA и DJ BALDIN, STAS SATORI и RIRI. На одной из площадок даже проходил обучающий мастер-класс по диджеингу, где каждый мог попробовать себя в микшировании треков.