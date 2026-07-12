Музыка, спорт и детство: как прошел первый VK Fest в Нижнем Новгороде

11 июля на Стрелке наш город впервые принимал VK Fest — и это было грандиозно! Организаторы отметили, что далеко не в каждом городе солд-аут объявляют еще до начала программы. Рекордно высокая температура и палящее солнце не стали преградой для отдыха нижегородцев — в фестивале приняли участие 18 000 человек, не считая волонтеров-спасателей и медиков.
На синей сцене выступили дуэт Nansi & Sidorov, Клава Кока, Ольга Бузова, Элджей, Uma2rman, Дора, группы «Комната культуры» и «Тату», а также многие другие исполнители. Интересно, что в каждом городе артисты уникальные — их подбирают с помощью сервиса VK Музыка. «Мы видим по прослушиваниям, что эти исполнители у вас в топах, и у нас не было никакого выбора, кроме как привезти тех, кого вы ждете», — поделились организаторы фестиваля. Открытие началось с гимна нашей страны, который исполнил музыкальный коллектив Nansi & Sidorov. Нижний Новгород впервые встретил пару хорошей погодой, и они смогли увидеть наши знаменитые закаты. Солистка дуэта Анастасия Белявская поделилась впечатлениями от VK Fest: «Нижний Новгород впервые принимает фестиваль, и мне кажется, что это должно стать хорошей традицией, потому что здесь правда максимально уютно».
В этом году VK Fest стал по-настоящему семейным праздником — самой большой зоной фестиваля стала зона детства. В фотозонах юных нижегородцев встретили любимые герои: колобок, чебурашка вместе со своей семьей. Центром притяжения стал и маскот VK — песик Спотти. При этом акцент сделан не только на детях: к мастер-классам и играм активно привлекались и родители. Весь день на фестивале действовал Лекторий, спикерами на котором стали артисты, блогеры, инфлюенсеры и предприниматели — Владимир Кристовский, Денис Чучко, Анна Хилькевич, Даниэль Вегас, Прохор Шаляпин, Маш Милаш и многие другие. Денис Чучко, сооснователь мультимедиа-пространства ЦЕХ, поделился с нами планами на Intervals Festival 2027: «Мы постараемся сделать наш десятый, юбилейный фестиваль максимально масштабным, постараемся сделать его немного длиннее — сейчас это четыре дня. Самой программой фестиваля попробуем всех удивить, пригласим не только наших постоянных друзей-художников, но и лидеров жанра диджитал-арт».Нижегородцев порадовали и многочисленные спортивные площадки: зоны тенниса, фехтования, йоги, скейтбординга и даже шахмат. Каждый раз, когда фестиваль приезжает в тот или иной город, организаторы интересуются местными спортивными достижениями и командами. В Нижнем Новгороде самой первой командой, желающей принять участие в фестивале, оказался ХК «Торпедо». «Это было очень приятно, что их открытое сердце совпало с нашим открытым сердцем, и все посетители фестиваля смогли посетить эту зону и встретить своих любимых спортсменов», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова. На фестиваль именно в нашем городе черную сцену радио Рекорд впервые вывезли за пределы столицы. Она стала символом продвинутости Нижнего Новгорода в сфере электронной музыки. В отличие от главной, синей сцены, здесь сосредоточились танцевальные силы VK Fest под руководством диджеев SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA и DJ BALDIN, STAS SATORI и RIRI. На одной из площадок даже проходил обучающий мастер-класс по диджеингу, где каждый мог попробовать себя в микшировании треков.
VK Fest в Нижнем Новгороде стал первым, на котором организовали целую сцену косплеев. Это было сделано не случайно: руководитель фестиваля Зоя Новикова рассказала, что косплей-комьюнити фандом-культур в нашем городе огромное, и это поразило организаторов. «Нам важно знать, что вы любите и чем вы увлекаетесь, чтобы обязательно это интегрировать в фестиваль, иначе бы мы были просто залетными московскими организаторами», — объяснила появление сцены руководитель фестиваля. Масштаб сооружений, возведенных на Стрелке, поражал. При этом одни и те же материалы не используются для монтажа в разных городах: организаторы рассказали, что VK Fest вносит вклад и в благотворительность — после демонтажа сооружений фестиваля ковролин, деревянные балки и баннеры передают в приюты для их ремонта и благоустройства.
Каждый год после завершения фестивального тура в августе организаторы объявляют опен-колл в социальных сетях, чтобы узнать, в каких городах ждут VK Fest. «Нижний Новгород разорвал нам личку — такое количество ребят написали, что ждут нас. Если позовете нас еще раз, мы с большой любовью приедем, потому что в этом году столица закатов встретила нас очень тепло, гарантируйте мне такую же погоду и в следующем году», — поделилась Зоя Новикова.
12+
Алина Пасынкова.