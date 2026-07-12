Алексей Беспрозванных поздравил калининградцев с Днем рыбака

— Калининградские рыбаки, рыбоводы, рыбопереработчики — это гордость региона и всей страны. Благодаря вашему труду тысячи семей могут уверенно смотреть в завтрашний день — в этом настоящая сила и значимость вашей профессии, — говорится в тексте поздравления. — Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Именно вы заложили фундамент, передали знания и традиции, на которых держится сегодняшнее производство. Спасибо вам за наставничество и неоценимый вклад в сохранение традиций рыбацкого труда. Желаю всем крепкого здоровья, богатых уловов, а на берегу пусть всегда будут те, кто вас ждёт и любит!