К осени в Приангарье отремонтируют дорогу на подъезде к Саянску

Работы проводят на отрезке с 3 по 7,4 км, расположенном от моста через реку Оку до въезда в Саянск. Специалисты уже выполнили отсыпку обочин, а также на большей части участка установили бортовой камень и уложили асфальт. Вместе с тем на объекте обустроят освещение и покрытие на автобусных остановках и полосах торможения и разгона. В завершении нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.