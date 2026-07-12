К осени в Приангарье отремонтируют дорогу на подъезде к Саянску

Подъездную дорогу к Саянску, которая связывает город с федеральной трассой и соседними населенными пунктами, приведут в нормативное состояние к осени этого года. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
Работы проводят на отрезке с 3 по 7,4 км, расположенном от моста через реку Оку до въезда в Саянск. Специалисты уже выполнили отсыпку обочин, а также на большей части участка установили бортовой камень и уложили асфальт. Вместе с тем на объекте обустроят освещение и покрытие на автобусных остановках и полосах торможения и разгона. В завершении нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.