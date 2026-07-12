Красноярский музей хочет расписать стену по-египетски

Красноярский краеведческий музей объявил набор художников для создания мурала на стене своего административного корпуса. Площадь поверхности — 96 кв.: длина 24 метра, высота варьируется от 3 до 4,5 метров.
Тема росписи свободная, но она должна быть связана с самим зданием, его египетским стилем, историей музея или его коллекциями.
Все необходимые краски и материалы предоставит учреждение. Приглашаются авторы, работающие в жанре монументальной живописи или стрит-арта. Для них это возможность воплотить масштабный проект на знаковом для города объекте.
Желающих познакомиться с условиями музей просит связаться с администрацией. Сроки подачи заявок пока не уточняются.