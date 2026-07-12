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В Новосибирске ищут подрядчика для реставрации столетней больницы на Чаплыгина

В Новосибирске объявили конкурс на разработку проектной документации для реставрации столетнего здания бывшей больницы. Оно находится на улице Чаплыгина, 75. Управление контрактной системы региона опубликовало информацию о закупке на сайте госзакупок.

Источник: мэрия Новосибирска

Начальная цена контракта — 3,4 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 28 июля. Само здание является объектом культурного наследия. Охрана государства действует с 2000 года.

Трёхэтажный кирпичный дом построили в 1926 году. Архитекторы выбрали для него стиль конструктивизма. Сейчас строение используют как административное помещение. Фасады памятника архитектуры украшают балясины. Окна имеют разную форму: прямоугольную, квадратную и с циркульным завершением. Общая площадь объекта превышает 1100 квадратных метров.

По условиям договора, ремонтные работы должны полностью завершить до конца 2026 года.