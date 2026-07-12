В Новосибирске ищут подрядчика для реставрации столетней больницы на Чаплыгина

Начальная цена контракта — 3,4 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 28 июля. Само здание является объектом культурного наследия. Охрана государства действует с 2000 года.
Трёхэтажный кирпичный дом построили в 1926 году. Архитекторы выбрали для него стиль конструктивизма. Сейчас строение используют как административное помещение. Фасады памятника архитектуры украшают балясины. Окна имеют разную форму: прямоугольную, квадратную и с циркульным завершением. Общая площадь объекта превышает 1100 квадратных метров.
По условиям договора, ремонтные работы должны полностью завершить до конца 2026 года.