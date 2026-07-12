В селе Заюково в КБР построят дополнительный корпус поликлиники

Дополнительный корпус поликлиники в селе Заюково Кабардино-Балкарской Республики возведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Площадь нового здания составит 2,8 тыс. кв. м. Его соединят с существующим зданием поликлиники крытым переходом. Там разместят кабинеты врачей‑терапевтов и узких специалистов, а также диагностические подразделения.
Кроме того, специалисты проводят капитальный ремонт основного корпуса поликлиники, где уже завершены демонтажные работы. В ходе модернизации предусмотрено заменить все инженерные сети и коммуникации, обновить фасад, кровлю, окна и внутреннюю отделку помещений. Также будет благоустроена прилегающая территория.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.