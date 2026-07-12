Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Заюково в КБР построят дополнительный корпус поликлиники

Там разместят кабинеты врачей‑терапевтов и узких специалистов, а также диагностические подразделения.

Источник: Национальные проекты России

Дополнительный корпус поликлиники в селе Заюково Кабардино-Балкарской Республики возведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Площадь нового здания составит 2,8 тыс. кв. м. Его соединят с существующим зданием поликлиники крытым переходом. Там разместят кабинеты врачей‑терапевтов и узких специалистов, а также диагностические подразделения.

Кроме того, специалисты проводят капитальный ремонт основного корпуса поликлиники, где уже завершены демонтажные работы. В ходе модернизации предусмотрено заменить все инженерные сети и коммуникации, обновить фасад, кровлю, окна и внутреннюю отделку помещений. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.