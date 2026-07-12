В Кизилюрте Дагестана благоустроят территорию по улицам Гагарина и Цадаса

Помимо этого, еще 17 общественных и дворовых территорий преобразят до конца года в Махачкале. Так, недавно специалисты приступили к обустройству двора на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории составляет 2,8 тыс. кв. м. Согласно дизайн-проекту, вскоре там появятся уютная беседка, современные урны и скамейки, а также детская игровая площадка с безопасным мягким покрытием.