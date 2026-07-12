В Кизилюрте Дагестана благоустроят территорию по улицам Гагарина и Цадаса

Междворовую территорию по улицам Гагарина, 74а и Гамзата Цадаса, 81б в Кизилюрте Республики Дагестан благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы региона.
Специалисты уже выполнили демонтажные работы, проложили кабели системы электроснабжения и поливочный водопровод, установили бортовые камни. Сейчас они обустраивают тротуары.
Помимо этого, еще 17 общественных и дворовых территорий преобразят до конца года в Махачкале. Так, недавно специалисты приступили к обустройству двора на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории составляет 2,8 тыс. кв. м. Согласно дизайн-проекту, вскоре там появятся уютная беседка, современные урны и скамейки, а также детская игровая площадка с безопасным мягким покрытием.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.