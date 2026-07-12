Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кизилюрте Дагестана благоустроят территорию по улицам Гагарина и Цадаса

До конца года в городе преобразят еще 17 территорий.

Источник: Национальные проекты России

Междворовую территорию по улицам Гагарина, 74а и Гамзата Цадаса, 81б в Кизилюрте Республики Дагестан благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы региона.

Специалисты уже выполнили демонтажные работы, проложили кабели системы электроснабжения и поливочный водопровод, установили бортовые камни. Сейчас они обустраивают тротуары.

Помимо этого, еще 17 общественных и дворовых территорий преобразят до конца года в Махачкале. Так, недавно специалисты приступили к обустройству двора на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории составляет 2,8 тыс. кв. м. Согласно дизайн-проекту, вскоре там появятся уютная беседка, современные урны и скамейки, а также детская игровая площадка с безопасным мягким покрытием.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше