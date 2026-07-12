Иностранцев проверили на стройках и ярмарке в трех районах Волгограда

Полицейские нагрянули на сельскохозяйственную ярмарку в Краснооктябрьском районе, а также на стройплощадки в Дзержинском и Центральном районах. Особое внимание правоохранители уделили тому, законно ли приезжие находятся в стране и работают. За время рейда стражи порядка проверили документы у 35 иностранных граждан. В итоге на четырех человек составили административные протоколы — они нарушили правила пребывания в России.