В аэропорту Омск-Федоровка построят летное поле

Аэропорт Омск-Федоровка получил разрешение на начало работ по строительству летного поля, сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области. Работы проведут по нацпроекту «Эффективная транспортная система».
В планах создать взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 тыс. м, что позволит новому аэропорту принимать практически любые типы современных воздушных судов. Рядом разместят рулежные дорожки, перрон на 28 мест, а также пассажирский терминал и современный грузовой комплекс. Кроме полосы, на территории аэропорта появятся светосигнальное и навигационное оборудование, метеостанция, командно-диспетчерский пункт, биоакустическая установка для отпугивания птиц и подъездные автомобильные дороги.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.