В Кизеловском округе произошел обвал моста после ливней

В поселке Южный Коспашный из-за дождей произошел обвал моста, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме. «Все коммунальные предприятия уже работают на месте, вся необходимая спецтехника задействована», — пояснил господин Родыгин. Глава отметил, что в Кизеле временно прекращено движение автобусов.