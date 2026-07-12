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В Кизеловском округе произошел обвал моста после ливней

В поселке Южный Коспашный из-за дождей произошел обвал моста, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме. «Все коммунальные предприятия уже работают на месте, вся необходимая спецтехника задействована», — пояснил господин Родыгин. Глава отметил, что в Кизеле временно прекращено движение автобусов.

В поселке Южный Коспашный из-за дождей произошел обвал моста, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме. «Все коммунальные предприятия уже работают на месте, вся необходимая спецтехника задействована», — пояснил господин Родыгин. Глава отметил, что в Кизеле временно прекращено движение автобусов.