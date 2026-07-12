Мэрия Нижнего Новгорода отправила 1300 сотрудников дежурить на заправках

Почти 1300 сотрудников городской администрации, районных администраций и подведомственных учреждений с 9 июля работают волонтёрами на 55 сетевых АЗС. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Как пояснил мэр, за каждой заправкой закреплены по два сотрудника, которые работают посменно. Их задача — отслеживать наличие топлива, передавать водителям актуальную информацию, чтобы те не стояли в очереди безрезультатно, а также проверять регистрационные номера автомобилей в соответствии с временными правилами продажи бензина. Волонтёры помогают водителям быстрее сориентироваться и подсказывают, куда обратиться по другим вопросам.
«Трудности не замалчиваются — над ними работают. Работа на заправках добровольцев из числа сотрудников администрации, различных организаций и волонтёров стала весомым подспорьем», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
По его словам, обстановка на заправках в целом штатная. Случаев, когда кто-то пытается заправиться вне очереди, становится меньше, а система четных-нечетных дней помогает разгрузить АЗС и навести порядок.