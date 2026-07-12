Мэрия Нижнего Новгорода отправила 1300 сотрудников дежурить на заправках

Как пояснил мэр, за каждой заправкой закреплены по два сотрудника, которые работают посменно. Их задача — отслеживать наличие топлива, передавать водителям актуальную информацию, чтобы те не стояли в очереди безрезультатно, а также проверять регистрационные номера автомобилей в соответствии с временными правилами продажи бензина. Волонтёры помогают водителям быстрее сориентироваться и подсказывают, куда обратиться по другим вопросам.