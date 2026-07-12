Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники камышинского арбузного феста выйдут в народных костюмах

В городе Камышине Волгоградской области традиционно, 24 августа, пройдет восемнадцатый по счету арбузный фестиваль.

В городе Камышине Волгоградской области традиционно, 24 августа, пройдет восемнадцатый по счету арбузный фестиваль. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году участники феста выйдут в традиционных костюмах народов России. Данная инициатива будет воплощена в рамках Года единства народов России.

— Это отличный повод устроить настоящий карнавал и показать, как многонациональная культура нашей страны делает нас сильнее и дружнее, — отметили в администрации.

Участникам предлагается прийти на масштабное событие в сарафане, платке, кокошнике или наряде, отражающем культуру народов России.

Напомним, в предыдущем году гостями фестиваля было съедено 30 тонн арбузов. Царем ягоды, которую вырастил фермер Алексей Степанов, стал арбуз весом в 50 кг 650 гр.