Участники камышинского арбузного феста выйдут в народных костюмах

В городе Камышине Волгоградской области традиционно, 24 августа, пройдет восемнадцатый по счету арбузный фестиваль. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году участники феста выйдут в традиционных костюмах народов России. Данная инициатива будет воплощена в рамках Года единства народов России.