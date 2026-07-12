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В аварии на Дону пострадали два несовершеннолетних питбайкера

Два несовершеннолетних питбайкера (16-летние водитель и пассажир) пострадали в аварии в Ростовской области. ДТП произошло вечером 11 июля в станице Кировская, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Два несовершеннолетних питбайкера (16-летние водитель и пассажир) пострадали в аварии в Ростовской области. ДТП произошло вечером 11 июля в станице Кировская, сообщили в госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, подросток на питбайке слишком приблизился к автомобилю Toyota, который поворачивал к дому. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир питбайка. Спортинвентарь эвакуировали.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.