Середина лета: какая погода ждет красноярцев на рабочей неделе

Наступающая неделя станет серединой лета. По данным Гидрометцентра России, жителей Красноярска ожидает погода без резких перепадов температур, изнуряющего зноя или затяжных ливней. В дневные часы столбики термометров будут держаться на отметках +23…+25 градусов. В пятницу днем температура может подняться до +27 градусов. Солнечных дней ожидается немного: большую часть небо будет затянуто облаками, однако с прояснениями. Кратковременные дожди возможны во вторник и среду (14 и 15 июля). Ночные температуры составят комфортные +12…+13 градусов. Осадки прогнозируются в ночь со вторника на среду.