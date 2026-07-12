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Середина лета: какая погода ждет красноярцев на рабочей неделе

Наступающая неделя станет серединой лета. По данным Гидрометцентра России, жителей Красноярска ожидает погода без резких перепадов температур, изнуряющего зноя или.

Наступающая неделя станет серединой лета. По данным Гидрометцентра России, жителей Красноярска ожидает погода без резких перепадов температур, изнуряющего зноя или затяжных ливней. В дневные часы столбики термометров будут держаться на отметках +23…+25 градусов. В пятницу днем температура может подняться до +27 градусов. Солнечных дней ожидается немного: большую часть небо будет затянуто облаками, однако с прояснениями. Кратковременные дожди возможны во вторник и среду (14 и 15 июля). Ночные температуры составят комфортные +12…+13 градусов. Осадки прогнозируются в ночь со вторника на среду.