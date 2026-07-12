На территории Коми обновят более 100 км региональных дорог

Более 100 км региональных дорог обновят в Коми в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.
Например, специалисты приводят в порядок участок трассы Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Параллельно они завершают обустройство дороги в селе Корткерос. А на магистрали Сыктывкар — Троицко-Печорск проводят масштабный ремонт более 18 км дорожного полотна. Уточняется, что трассы обновляют в Сыктывкаре, Корткеросском и Усть-Куломском районах. Также специалисты модернизируют семь мостов, в том числе переправы через реки Кузобъю, Чортас и Кулом-Ю.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.