На территории Коми обновят более 100 км региональных дорог

Например, специалисты приводят в порядок участок трассы Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Параллельно они завершают обустройство дороги в селе Корткерос. А на магистрали Сыктывкар — Троицко-Печорск проводят масштабный ремонт более 18 км дорожного полотна. Уточняется, что трассы обновляют в Сыктывкаре, Корткеросском и Усть-Куломском районах. Также специалисты модернизируют семь мостов, в том числе переправы через реки Кузобъю, Чортас и Кулом-Ю.