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В Аксае спекулянт открыл подпольную АЗС во дворе

Житель Ростовской области подпольно торговал бензином у себя во дворе через самодельную колонку, сообщает ГУ МВД региона.

Житель Ростовской области подпольно торговал бензином у себя во дворе через самодельную колонку, сообщает ГУ МВД региона.

Подпольную АЗС оперативники накрыли в Аксае. Во дворе стояла огромная тара с горючим, к ней был подсоединен автомат. Стоимость бензина многократно превышала рыночную.

При этом спекулянт не был зарегистрирован в качестве предпринимателя.

Мужчину задержали за незаконное предпринимательство. В ГУ МВД предупредили, что если его еще раз поймают на подпольной АЗС, то это может стать основанием для уголовного дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».