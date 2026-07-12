В Аксае спекулянт открыл подпольную АЗС во дворе

Мужчину задержали за незаконное предпринимательство. В ГУ МВД предупредили, что если его еще раз поймают на подпольной АЗС, то это может стать основанием для уголовного дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».