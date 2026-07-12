Обновленный ФК «Победа» выиграл в Челябинске

В очередном матче второй лиги первенства России (дивизион «Б») нижегородская «Победа» на выезде одолела ФК «Челябинск-2».
Перед этим туром из-за финансовых трудностей состав нижегородцев покинула группа ведущих футболистов, чьё место заняли местные молодые воспитанники. Некоторых из них пришлось бросать в бой, как говорится, с колёс.
Но даже в таком составе «Победе» удалось вырвать три очка. Во втором тайме единственный мяч после скидки партнёра красивым ударом в дальнюю девятку забил Даниил Трифанов.
Успех позволил «Победе» сохранить в 4-й группе второе место.