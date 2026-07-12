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Самарская область отменила ограничения на продажу топлива на АЗС

В Самарской области конкретные АЗС могут продолжать сами устанавливать лимиты на отпуск топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на региональном уровне отменили временные ограничения по объемам реализации в розницу топлива для автомобилей, а также по отпуску топлива в канистры и другие емкости. Об этом 10 июля сообщил Минпромторг Самарской области.

«При этом конкретные АЗС могут самостоятельно устанавливать временные лимиты на отпуск топлива. Это зависит от поставок и может делаться для равномерного распределения имеющихся запасов между покупателями», — рассказали в пресс-службе.

Ситуация с обеспечением топлива находится на постоянном контроле правительства Самарской области. Отмечается, что региональные власти принимают необходимые меры для ее нормализации с учетом своих полномочий.

Напомним, карту наличия бензина на АЗС сделали в Самаре, по ней можно посмотреть, куда можно ехать заправляться. Лимиты действовали в регионе с 24 июня. Цены на топливо превысили общероссийские показатели.